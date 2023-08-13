Сидоров Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Сучкова Наталья Степановна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1795
Бирюса, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://yandex.ru/archive/catalog/92d225e2-ac38-4e06-a192-73ca4282c6b2/207
Смерть
Неизвестно