Анна Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1835
Сын: Александр Васильевич
Отец ребёнка: Василий Харламович
Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1845
Сын: Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Василий Харламович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Харламович
Смерть
Неизвестно