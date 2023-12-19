Анна Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Александр Васильевич

Отец ребёнка: Василий Харламович

Ледина, Мантуровский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Василий Харламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Харламович

Смерть
Неизвестно
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