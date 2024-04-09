Андренко Виктор Маркович
Место рожденияСоветский Союз, Россия, Новосибирская Область
Дата рождения1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.1961
Сын: Андренко Сергей Викторович
Мать ребёнка: Андренко (Пимонова) Галина Романовна
Рождение ребёнка
15.02.1966
Дочь: (Андренко) Марина Викторовна
Мать ребёнка: Андренко (Пимонова) Галина Романовна