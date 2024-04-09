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Андренко Виктор Маркович

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Место рождения

Советский Союз, Россия, Новосибирская Область

Дата рождения

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Андренко Марк Дмитриевич

Мать: Андренко (Бороздина) Марина Cидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андренко (Пимонова) Галина Романовна

Рождение ребёнка
04.09.1961

Сын: Андренко Сергей Викторович

Мать ребёнка: Андренко (Пимонова) Галина Романовна

Рождение ребёнка
15.02.1966

Дочь: (Андренко) Марина Викторовна

Мать ребёнка: Андренко (Пимонова) Галина Романовна

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