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Горбунов Фёдор Львович

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Место рождения

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

До 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Горбунов Лев Васильевич

Мать: Горбунова Евдокия Ивановна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1811
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Горбунов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1822

Жена: Горбунова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Горбунов Никифор Фёдорович

Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Надежда Фёдоровна

Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Горбунов Ларион Фёдорович

Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Горбунов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Матрёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна

Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
До 1838
Кулаково-Подгорье, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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