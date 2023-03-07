Горбунов Фёдор Львович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиДо 1838
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Место жительства
1811
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Горбунов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна
Бракосочетание
До 1822
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Горбунов Никифор Фёдорович
Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Надежда Фёдоровна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Горбунов Ларион Фёдорович
Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Горбунов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Матрёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Горбунова Мария Васильевна
Смерть
До 1838