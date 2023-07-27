Михайлищев Тихон Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайлищев Тихон Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777

Дата смерти

16.04.1804

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777

Отец: Михайлищев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Михайлищев Потап Тихонов (Васильев)

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
15.03.1801

Дочь: Рагозина Дария Тихонова

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
12.12.1802

Дочь: Анна Тихонова

Мать ребёнка: не указана

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
16.04.1804
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область