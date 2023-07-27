Михайлищев Тихон Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777
Дата смерти16.04.1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец: Михайлищев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Михайлищев Потап Тихонов (Васильев)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1801
Дочь: Рагозина Дария Тихонова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1802
Дочь: Анна Тихонова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.04.1804