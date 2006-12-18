Троянок Владимир Тимурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Троянок Владимир Тимурович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1980 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2006

Отец: не указан

Мать: Троянок Анна Владимировна