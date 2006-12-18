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Троянок Владимир Тимурович
Троянок Владимир Тимурович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.12.2006
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Троянок Анна Владимировна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.2006
Отец: не указан
Мать:
Троянок Анна Владимировна
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