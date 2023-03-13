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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1848
Пол
Женский
Отец
Егоръ Семеновъ
1822 г.р.
Мать
(Чуднова) Прасковья
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
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Биография
Биография
Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец:
Егоръ Семеновъ
Мать:
Прасковья
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