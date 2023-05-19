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(Чуднова) Прасковья

Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1824

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Чудновъ Антипъ

Мать: Чуднова Алена

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фекла

Отец ребёнка: Егоръ Семеновъ

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Егоръ Семеновъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Егоръ Семеновъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1855

Сын: Василий Егоровъ

Отец ребёнка: Егоръ Семеновъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1857

Сын: Ефимъ Егоровъ

Отец ребёнка: Егоръ Семеновъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Агрофена

Отец ребёнка: Егоръ Семеновъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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