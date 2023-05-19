(Чуднова) Прасковья
Место рождения
Дата рождения1824
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Чудновъ Антипъ
Мать: Чуднова Алена
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фекла
Отец ребёнка: Егоръ Семеновъ
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Егоръ Семеновъ
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Егоръ Семеновъ
Рождение ребёнка
1855
Сын: Василий Егоровъ
Отец ребёнка: Егоръ Семеновъ
Рождение ребёнка
1857
Сын: Ефимъ Егоровъ
Отец ребёнка: Егоръ Семеновъ
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Агрофена
Отец ребёнка: Егоръ Семеновъ