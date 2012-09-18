Оглезнев Александр Вархоломович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглезнев Александр Вархоломович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1970

Дата смерти

18.09.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1993

Сын: Оглезнев Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Оглезнева (Рязанова) Валентина Александровна

Рождение ребёнка
28.01.2004

Сын: Оглезнев Андрей Александрович

Мать ребёнка: Оглезнева (Рязанова) Валентина Александровна

Смерть
18.09.2012

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