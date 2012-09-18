Оглезнев Александр Вархоломович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1970
Дата смерти18.09.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1993
Сын: Оглезнев Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Оглезнева (Рязанова) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
28.01.2004
Сын: Оглезнев Андрей Александрович
Мать ребёнка: Оглезнева (Рязанова) Валентина Александровна
Смерть
18.09.2012