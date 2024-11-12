Ежова (Ежова) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ежов Владимир
Мать: Ежова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеглаков Сергей Геннадьевич
Отец ребёнка: Чеглаков Геннадий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Зорина (Чеглакова) Елена Геннадьевна
Отец ребёнка: Чеглаков Геннадий Алексеевич
Рождение ребёнка
26.08.1934
Сын: Чеглаков Андрей Геннадьевич
Отец ребёнка: Чеглаков Геннадий Алексеевич
Смерть
Неизвестно