Ежова (Ежова) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ежова (Ежова) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ежов Владимир

Мать: Ежова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеглаков Сергей Геннадьевич

Отец ребёнка: Чеглаков Геннадий Алексеевич

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чеглаков Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Зорина (Чеглакова) Елена Геннадьевна

Отец ребёнка: Чеглаков Геннадий Алексеевич

Рождение ребёнка
26.08.1934

Сын: Чеглаков Андрей Геннадьевич

Отец ребёнка: Чеглаков Геннадий Алексеевич

Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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