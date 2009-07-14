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Масалыкин Никита Русланович
Масалыкин Никита Русланович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.07.2009
Пол
Мужской
Отец
Масалыкин Руслан Михайлович
Мать
Иванова Ирина Андреевна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.2009
Отец:
Масалыкин Руслан Михайлович
Мать:
Иванова Ирина Андреевна
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