Головлев Александр Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1949
Дочь: Людмила Александовна
Мать ребёнка: Головлева Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Головлев Александр Александрович
Мать ребёнка: Головлева Зинаида Александровна
Бракосочетание
Неизвестно