Головлев Александр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головлев Александр Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.09.1949

Дочь: Людмила Александовна

Мать ребёнка: Головлева Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Головлев Александр Александрович

Мать ребёнка: Головлева Зинаида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Головлева Зинаида Александровна

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