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Батт Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1946

Дата смерти

22.04.2023

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1919 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

1985 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1946

Отец: не указан

Мать: Фукс Генриетта Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.05.1985

Сын: Батт Виктор Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.04.2023

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