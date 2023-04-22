Батт Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1946
Дата смерти22.04.2023
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1946
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.05.1985
Сын: Батт Виктор Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.04.2023