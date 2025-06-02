Овчинникова (Молчанова) Татьяна Михайловна 11.01.1969 — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчинникова (Молчанова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Артакуль, 452368, Россия

Дата рождения

11.01.1969

Пол

Женский

Отец

1938 г.р.

Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1969

Отец: Молчанов Михаил Кузьмич

Мать: скрыто настройками приватности

Артакуль, 452368, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Артакуль, 452368, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овчинников Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Сергей

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