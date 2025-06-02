Овчинникова (Молчанова) Татьяна Михайловна
Место рожденияАртакуль, 452368, Россия
Дата рождения11.01.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
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Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1969
Отец: Молчанов Михаил Кузьмич
Мать: скрыто настройками приватности
Артакуль, 452368, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Артакуль, 452368, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овчинников Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овчинников Сергей