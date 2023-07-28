Туловская (Коношева) Евдокия Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туловская (Коношева) Евдокия Мироновна

Место рождения

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.01.1885 ст.

Муж: Туловский Федот Васильевич

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.

Сын: Туловский Николай Федотьевич

Отец ребёнка: Туловский Федот Васильевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
22.12.1888 ст.

Дочь: Клепакова Анастасия Федотьевна

Отец ребёнка: Туловский Федот Васильевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.06.1892 ст.

Дочь: Туловская Агриппина Федотьевна

Отец ребёнка: Туловский Федот Васильевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.07.1896 ст.

Сын: Туловский Никанор Федотьевич

Отец ребёнка: Туловский Федот Васильевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.10.1898 ст.

Сын: Туловский Ефим Федотович

Отец ребёнка: Туловский Федот Васильевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
24.08.1901 ст.

Сын: Туловский Илларион Федотьевич

Отец ребёнка: Туловский Федот Васильевич

Гусино, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно