Туловская (Коношева) Евдокия Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1885 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.12.1885 ст.
Сын: Туловский Николай Федотьевич
Отец ребёнка: Туловский Федот Васильевич
Рождение ребёнка
22.12.1888 ст.
Дочь: Клепакова Анастасия Федотьевна
Отец ребёнка: Туловский Федот Васильевич
Рождение ребёнка
06.06.1892 ст.
Дочь: Туловская Агриппина Федотьевна
Отец ребёнка: Туловский Федот Васильевич
Рождение ребёнка
01.07.1896 ст.
Сын: Туловский Никанор Федотьевич
Отец ребёнка: Туловский Федот Васильевич
Рождение ребёнка
13.10.1898 ст.
Отец ребёнка: Туловский Федот Васильевич
Рождение ребёнка
24.08.1901 ст.
Сын: Туловский Илларион Федотьевич
Отец ребёнка: Туловский Федот Васильевич
Смерть
Неизвестно