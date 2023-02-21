Сорокин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокин ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Сорокин Никита Иванович

Мать ребёнка: не указана

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Петровское, Раменский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Федор Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сорокин Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

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