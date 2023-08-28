Матикайнен (Пумалайнен) Ева Саломоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Пумалайнен) Ева Саломоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1783

Дата смерти

07.05.1862

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1783

Отец: Пумалайнен Саломон Кнутович

Мать: Пумалайнен Софья

Бракосочетание
1815

Муж: Матикайнен Матвей Адамович

Рождение ребёнка
12.01.1820

Сын: Матикайнен Саломон Матвеевич

Отец ребёнка: Матикайнен Матвей Адамович

Рождение ребёнка
12.01.1820

Сын: Матикайнен Петр Матвеевич

Отец ребёнка: Матикайнен Матвей Адамович

Смерть
07.05.1862
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