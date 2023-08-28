Матикайнен (Пумалайнен) Ева Саломоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1783
Дата смерти07.05.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1783
Отец: Пумалайнен Саломон Кнутович
Мать: Пумалайнен Софья
Бракосочетание
1815
Рождение ребёнка
12.01.1820
Сын: Матикайнен Саломон Матвеевич
Отец ребёнка: Матикайнен Матвей Адамович
Рождение ребёнка
12.01.1820
Сын: Матикайнен Петр Матвеевич
Отец ребёнка: Матикайнен Матвей Адамович
Смерть
07.05.1862