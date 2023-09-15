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Козьяков Георгий Димитриев

Место рождения

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Козьяков Димитрий (Дементий) Филиппов

Мать: Козьякова Анна Петрова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Козьяков Аввакум Егоров

Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Акулина Егорова

Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Козьяков Тимофей Егоров

Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Козьяков Яков Егоров

Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.08.1837

Сын: Козьяков Никита Егоров

Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Козьяков Прокопий Егоров

Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Аксинья Егорова

Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козьякова Наталья Семенова

Смерть
Неизвестно
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