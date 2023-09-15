Козьяков Георгий Димитриев
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Рождение ребёнка
1824
Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Акулина Егорова
Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Козьяков Яков Егоров
Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова
Рождение ребёнка
01.08.1837
Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Аксинья Егорова
Мать ребёнка: Козьякова Наталья Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно