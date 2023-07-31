Певцов (Курдюкова) Клавдия Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Певцов (Курдюкова) Клавдия Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1916

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1916

Отец: Курдюков Филипп Игнатьевич

Мать: Курдюкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
08.03.1937

Сын: Певцов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Певцов Анатолий Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Певцов Анатолий Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Продавец, впоследствии директор продавольственного магазина
Смерть
2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург