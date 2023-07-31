Певцов (Курдюкова) Клавдия Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1916
Дата смерти2001
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1916
Рождение ребёнка
08.03.1937
Сын: Певцов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Певцов Анатолий Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец, впоследствии директор продавольственного магазина
Смерть
2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург