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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1704
Сын: Корзников Лаврентий Лукич
Отец ребёнка: Корзников Лука Михайлович
д. Бакшиевская
Рождение ребёнка
1706
Отец ребёнка: Корзников Лука Михайлович
д. Бакшиевская
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Корзников Лука Михайлович
Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область