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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Корзников Лаврентий Лукич

Отец ребёнка: Корзников Лука Михайлович

д. Бакшиевская
Рождение ребёнка
1706

Сын: Корзников Тимофей Лукич

Отец ребёнка: Корзников Лука Михайлович

д. Бакшиевская
Рождение ребёнка
1719

Сын: Корзников Евлампий Лукич

Отец ребёнка: Корзников Лука Михайлович

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
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