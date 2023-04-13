Кидалова (Кириченко) Феодосия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.11.1885
Рождение ребёнка
21.02.1890
Дочь: Гринченко Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Кидалов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Кидалов Стефан Михайлович
Отец ребёнка: Кидалов Михаил Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно