Кидалова (Кириченко) Феодосия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кидалова (Кириченко) Феодосия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.11.1885

Муж: Кидалов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
21.02.1890

Дочь: Гринченко Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Кидалов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Кидалов Стефан Михайлович

Отец ребёнка: Кидалов Михаил Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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