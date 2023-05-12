Столыпин Алексей Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смерти?.07.1817
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1773
Дочь: Арсеньева Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Столыпина Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.12.1778 ст.
Сын: Столыпин Аркадий Алексеевич
Мать ребёнка: Столыпина Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Столыпин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Столыпина Мария Афанасьевна
Рождение ребёнка
15.10.1788 ст.
Сын: Столыпин Афанасий Алексеевич
Мать ребёнка: Столыпина Мария Афанасьевна
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1817