Столыпин Алексей Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтолыпин Алексей Емельянович

Столыпин Алексей Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

?.07.1817

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1773

Дочь: Арсеньева Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Столыпина Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.12.1778 ст.

Сын: Столыпин Аркадий Алексеевич

Мать ребёнка: Столыпина Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Столыпин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Столыпина Мария Афанасьевна

Рождение ребёнка
15.10.1788 ст.

Сын: Столыпин Афанасий Алексеевич

Мать ребёнка: Столыпина Мария Афанасьевна

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Столыпина Мария Афанасьевна

Смерть
?.07.1817
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close