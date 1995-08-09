Рязанова (Бугреева) Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРязанова (Бугреева) Вера Александровна

Рязанова (Бугреева) Вера Александровна

Место рождения

Большевик, Сунский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

09.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1995

Отец: Бугреев Александр Геннадьевич

Мать: Бугреева Любовь Геннадьевна

Большевик, Сунский муниципальный район, Кировская область