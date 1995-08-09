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Рязанова (Бугреева) Вера Александровна
Рязанова (Бугреева) Вера Александровна
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Место рождения
Большевик
, Сунский муниципальный район, Кировская область
Дата рождения
09.08.1995
Пол
Женский
Отец
Бугреев Александр Геннадьевич
1965 г.р.
Мать
Бугреева (Чичагова) Любовь Геннадьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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Биография
Биография
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Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1995
Отец:
Бугреев Александр Геннадьевич
Мать:
Бугреева Любовь Геннадьевна
Большевик
, Сунский муниципальный район, Кировская область
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