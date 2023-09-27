Ландель (Шидловская) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ландель (Шидловская) Наталья Сергеевна

Место рождения

Севр, Франция

Дата рождения

24.09.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1897 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
24.09.1925

Отец: Шидловский Сергей Николаевич

Мать: Шидловская Надежда Дмитриевна

Севр, Франция
Вероисповедание: католичество.
Бракосочетание
1947

Муж: не указан

Севр, Франция
Муж: Жак Ландель [Ландель] р. 27 ноябрь 1924 ум. 1994. Промышленник. В семье было 5 детей.
Место жительства
Неизвестно
Севр, Франция
Смерть
Неизвестно
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