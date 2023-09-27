Ландель (Шидловская) Наталья Сергеевна
Место рожденияСевр, Франция
Дата рождения24.09.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1925
Севр, Франция
Вероисповедание: католичество.
Бракосочетание
1947
Муж: не указан
Севр, Франция
Муж: Жак Ландель [Ландель] р. 27 ноябрь 1924 ум. 1994. Промышленник. В семье было 5 детей.
Место жительства
Неизвестно
Севр, Франция
Смерть
Неизвестно