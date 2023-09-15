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Люблинский Александр Францевич
Люблинский Александр Францевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1964
Пол
Мужской
Отец
Люблинский Франц Якубович
1930 г.р.
Мать
Люблинская (Ильчук) Антонина Афанасьевна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Люблинский Франц Якубович
Мать:
Люблинская Антонина Афанасьевна
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