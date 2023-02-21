Телегин Василий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: Телегин Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Акилина Васильевна
Мать ребёнка: Телегина Марфа Тимофеевна
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Устина Васильевна
Мать ребёнка: Телегина Марфа Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно