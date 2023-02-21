Телегин Василий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегин Василий Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: Телегин Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Акилина Васильевна

Мать ребёнка: Телегина Марфа Тимофеевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1755

Дочь: Устина Васильевна

Мать ребёнка: Телегина Марфа Тимофеевна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Телегина Марфа Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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