Von Poll (Von Stärck) Christina Beata Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Von Poll (Von Stärck) Christina Beata

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1758

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.04.1711

Муж: Von Poll Berend Diedrich

Ehepartner: Berend Diedrich von Poll
Рождение ребёнка
1714

Дочь: Von Nolcken (Von Poll) Anna Beata

Отец ребёнка: Von Poll Berend Diedrich

Kangern(Kangrusselja), Pihtla, Ösel(Saaremaa), Estland
Смерть
1758

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