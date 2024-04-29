Von Poll (Von Stärck) Christina Beata
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.04.1711
Ehepartner: Berend Diedrich von Poll
Рождение ребёнка
1714
Дочь: Von Nolcken (Von Poll) Anna Beata
Отец ребёнка: Von Poll Berend Diedrich
Kangern(Kangrusselja), Pihtla, Ösel(Saaremaa), Estland
Смерть
1758