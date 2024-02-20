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Тохтамыш Феодосий Саввич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

27.02.1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1898

Отец: Тохтамыш Савва Константинович

Мать: Тохтамыш Феодора Феодосиевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Крещение
28.02.1898
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1898г.лист-57,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-7 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Григория Ташхали -сын Николай и дочь Кирикия Ташхали
Рождение ребёнка
До 1937

Сын: Тохтамыш Владимир Феодосьевич

Мать ребёнка: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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