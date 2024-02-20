Тохтамыш Феодосий Саввич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения27.02.1898
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
27.02.1898
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Крещение
28.02.1898
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1898г.лист-57,зап.-18,ГАДО,Ф - 426-1-7 | Восприемники: Новокаракубские поселяне: Григория Ташхали -сын Николай и дочь Кирикия Ташхали
Рождение ребёнка
До 1937
Сын: Тохтамыш Владимир Феодосьевич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно