Тохтамыш Владимир Феодосьевич
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рожденияДо 1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1937
Отец: Тохтамыш Феодосий Саввич
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Смерть
Неизвестно