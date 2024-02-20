Тохтамыш Владимир Феодосьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохтамыш Владимир Феодосьевич

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

До 1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1898 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1937

Отец: Тохтамыш Феодосий Саввич

Мать: не указана

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
07.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

УССР Донецкая обл.Великоновоселковский р-н с. Красная Поляна
Смерть
Неизвестно
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