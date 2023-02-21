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Семакин Яков Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1746 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NA
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746 ст.

Отец: Семакин Игнат Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770 ст.

Сын: Семакин Гаврил Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1780 ст.

Сын: Семакин Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Семакина Гликерия Наумовна

Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.

Сын: Семакин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Семакина Гликерия Наумовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семакина Гликерия Наумовна

Смерть
Неизвестно
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