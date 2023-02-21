Семакин Яков Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746 ст.
Отец: Семакин Игнат Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1780 ст.
Мать ребёнка: Семакина Гликерия Наумовна
Елово, Ярский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1781 ст.
Сын: Семакин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Семакина Гликерия Наумовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно