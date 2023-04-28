Бородова (Каюшина) Анна Филипповна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Бородов Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Бородова Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Сорокина Евдокия Дмитриевна
Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бородов Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородова Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович
Смерть
1893