Бородова (Каюшина) Анна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородова (Каюшина) Анна Филипповна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1844

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бородов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1875

Сын: Бородов Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Бородов Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Бородова Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Сорокина Евдокия Дмитриевна

Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1885

Сын: Бородов Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородова Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Бородов Дмитрий Гаврилович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Смерть
1893
Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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