Енютина Дарья Пахомовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1862
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович
Рождение ребёнка
04.04.1869
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович
Рождение ребёнка
26.06.1871
Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович
Рождение ребёнка
07.09.1873
Дочь: Софья Васильевна
Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович
Рождение ребёнка
17.10.1875
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович
Рождение ребёнка
07.10.1877
Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович
Рождение ребёнка
17.01.1880
Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович
Рождение ребёнка
11.04.1881
Дочь: Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович
Рождение ребёнка
08.08.1883
Сын: Енютин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович
Рождение ребёнка
26.12.1885
Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович
Рождение ребёнка
06.12.1888
Сын: Енютин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно