Енютина Дарья Пахомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енютина Дарья Пахомовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1862

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович

Рождение ребёнка
04.04.1869

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович

Рождение ребёнка
26.06.1871

Сын: Енютин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович

Рождение ребёнка
07.09.1873

Дочь: Софья Васильевна

Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович

Рождение ребёнка
17.10.1875

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович

Рождение ребёнка
07.10.1877

Сын: Енютин Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович

Рождение ребёнка
17.01.1880

Сын: Енютин Антон Васильевич

Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович

Рождение ребёнка
11.04.1881

Дочь: Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович

Рождение ребёнка
08.08.1883

Сын: Енютин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович

Рождение ребёнка
26.12.1885

Сын: Енютин Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович

Рождение ребёнка
06.12.1888

Сын: Енютин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Енютин Василий Филимонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енютин Василий Филимонович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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