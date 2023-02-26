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Сергей Фёдоров

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Место рождения

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

До 1824

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Наталия Сергеева

Мать ребёнка: Лепёшкина Варвара Иосифова

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Домна Сергеева

Мать ребёнка: Лепёшкина Варвара Иосифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лепёшкина Варвара Иосифова

Смерть
До 1824
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
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