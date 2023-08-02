(Черкас ДУНЭК) Валентина Харлампиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: Черкас Дунэк Харлампий
Мать: Черкас Дунэк Кирикия
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борилко ?
Рождение ребёнка
1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борилко ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борилко ?
Смерть
Неизвестно