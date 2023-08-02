(Черкас ДУНЭК) Валентина Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Черкас ДУНЭК) Валентина Харлампиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Муж

1924 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Черкас Дунэк Харлампий

Мать: Черкас Дунэк Кирикия

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борилко ?

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борилко ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борилко ?

Смерть
Неизвестно
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