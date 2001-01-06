Мягкий Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мягкий Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1970

Дата смерти

06.01.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1996

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Нефтекумск
Рождение ребёнка
Около 2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

г.Нефтекумск
Смерть
06.01.2001
г.Нефтекумск
Похороны
Неизвестно
г.Нефтекумск
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