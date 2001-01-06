Мягкий Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1970
Дата смерти06.01.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.11.1996
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Нефтекумск
Рождение ребёнка
Около 2000
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
г.Нефтекумск
Смерть
06.01.2001
г.Нефтекумск
Похороны
Неизвестно
г.Нефтекумск