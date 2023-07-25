Полякова (Бякова) Анисия Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смерти13.12.1914 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.01.1885
Рождение ребёнка
01.04.1886 ст.
Сын: Поляков Георгий Константинович
Отец ребёнка: Поляков Константин Игнатьевич
Рождение ребёнка
10.06.1895
Сын: Поляков Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Поляков Константин Игнатьевич
Рождение ребёнка
23.08.1896 ст.
Дочь: Анна Константиновна
Отец ребёнка: Поляков Константин Игнатьевич
Енисейская губерния Российской Империи
Рождение ребёнка
10.06.1901 ст.
Сын: Поляков Тимофей Константинович
Отец ребёнка: Поляков Константин Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.10.1903 ст.
Сын: Поляков Максим Константинович
Отец ребёнка: Поляков Константин Игнатьевич
Смерть
13.12.1914 ст.
от ревматизма