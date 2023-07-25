Полякова (Бякова) Анисия Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова (Бякова) Анисия Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

13.12.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.01.1885

Муж: Поляков Константин Игнатьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.04.1886 ст.

Сын: Поляков Георгий Константинович

Отец ребёнка: Поляков Константин Игнатьевич

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
10.06.1895

Сын: Поляков Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Поляков Константин Игнатьевич

Детлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
23.08.1896 ст.

Дочь: Анна Константиновна

Отец ребёнка: Поляков Константин Игнатьевич

Енисейская губерния Российской Империи
Рождение ребёнка
10.06.1901 ст.

Сын: Поляков Тимофей Константинович

Отец ребёнка: Поляков Константин Игнатьевич

Детлово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
29.10.1903 ст.

Сын: Поляков Максим Константинович

Отец ребёнка: Поляков Константин Игнатьевич

Смерть
13.12.1914 ст.
Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
от ревматизма