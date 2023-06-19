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Поляков Георгий Константинович

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Место рождения

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

01.04.1886 ст.

Дата смерти

01.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1886 ст.

Отец: Поляков Константин Игнатьевич

Мать: Полякова Анисия Семеновна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
24.05.1906

Жена: Полякова Александра Яковлевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.09.1907 ст.

Сын: Поляков Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Яковлевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.

Сын: Поляков Сергей Георгиевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Яковлевна

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.

Сын: Поляков Яков Георгиевич

Мать ребёнка: Полякова Александра Яковлевна

Смерть
01.01.1957
Кордово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край