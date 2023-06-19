Поляков Георгий Константинович
Место рождения
Дата рождения01.04.1886 ст.
Дата смерти01.01.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1886 ст.
Бракосочетание
24.05.1906
Рождение ребёнка
01.09.1907 ст.
Мать ребёнка: Полякова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
09.09.1910 ст.
Сын: Поляков Сергей Георгиевич
Мать ребёнка: Полякова Александра Яковлевна
Рождение ребёнка
04.01.1913 ст.
Мать ребёнка: Полякова Александра Яковлевна
Смерть
01.01.1957
Кордово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край