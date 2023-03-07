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Иванова Татьяна Москвичева

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Москвичев Семен Потапович

Мать: Москвичева Наталья Сарбаева

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
09.?.1907

Муж: Иванов Лаврентий Исаевич

Рождение ребёнка
08.09.1909

Сын: Иванов Вов Семен Лаврентьевич

Отец ребёнка: Иванов Лаврентий Исаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.03.1912

Сын: Иванов Степан Лаврентьевич

Отец ребёнка: Иванов Лаврентий Исаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1915

Дочь: Евдокия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Иванов Лаврентий Исаевич

Русские Зимницы, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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