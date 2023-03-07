Иванова Татьяна Москвичева
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Бракосочетание
09.?.1907
Рождение ребёнка
08.09.1909
Сын: Иванов Вов Семен Лаврентьевич
Отец ребёнка: Иванов Лаврентий Исаевич
Рождение ребёнка
20.03.1912
Сын: Иванов Степан Лаврентьевич
Отец ребёнка: Иванов Лаврентий Исаевич
Рождение ребёнка
18.02.1915
Дочь: Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Иванов Лаврентий Исаевич
Смерть
Неизвестно