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von Schlesien-Glogau-Sagan (Sagan) Margarethe

Место рождения

Glogow, Zielona Gora Polski

Дата рождения

Около 1420

Дата смерти

Около 09.05.1491

Пол

Женский

Отец

1385 г.р.

Мать

Около 1393 г.р.

Муж

1380 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1420

Отец: Johan l.

Мать: Von Sagan Scholastika

Glogow, Zielona Gora Polski
Бракосочетание
Около 1435

Муж: Von Mansfeld Volrad ll

Рождение ребёнка
1436

Дочь: Von Mansfeld Margarethe

Отец ребёнка: Von Mansfeld Volrad ll

Mansfeld, Sachsen Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 09.05.1491
Salzderhelden, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)
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