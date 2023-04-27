von Schlesien-Glogau-Sagan (Sagan) Margarethe
Место рожденияGlogow, Zielona Gora Polski
Дата рожденияОколо 1420
Дата смертиОколо 09.05.1491
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1420
Отец: Johan l.
Мать: Von Sagan Scholastika
Glogow, Zielona Gora Polski
Бракосочетание
Около 1435
Рождение ребёнка
1436
Дочь: Von Mansfeld Margarethe
Отец ребёнка: Von Mansfeld Volrad ll
Mansfeld, Sachsen Deutschland(HRR)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 09.05.1491
Salzderhelden, Braunschweig-Lüneburg Deutschland(HRR)