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Гарбузов Никита Михайлович
Гарбузов Никита Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.10.1857 ст.
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Гарбузова Матрена Григорьева
1834 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.10.1857 ст.
Отец: не указан
Мать:
Гарбузова Матрена Григорьева
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