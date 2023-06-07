Гарбузов Никита Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарбузов Никита Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1857 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЧ
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Рождение
?.10.1857 ст.

Отец: не указан

Мать: Гарбузова Матрена Григорьева