Сигалаева Прасковья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Отец ребёнка: Сигалаев Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таисия? Андреевна
Отец ребёнка: Сигалаев Андрей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Смерть
Неизвестно