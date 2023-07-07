Сигалаева Прасковья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСигалаева Прасковья Ивановна

Сигалаева Прасковья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Сигалаев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сигалаев Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таисия? Андреевна

Отец ребёнка: Сигалаев Андрей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигалаев Андрей Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
колхозница
Смерть
Неизвестно