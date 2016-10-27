Асанов Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Асанов Евдоким

Место рождения

село Гардале

Дата рождения

11.03.1935

Дата смерти

27.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1935

Отец: Асанов Василий

Мать: Асанова Анна

село Гардале
Рождение ребёнка
20.10.1958

Сын: Асанов Иван

Мать ребёнка: Асанова Елена

село Гардале
Рождение ребёнка
25.04.1961

Дочь: Шафикова Фаина

Мать ребёнка: Асанова Елена

село Гардале
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Асанова Елена

Смерть
27.10.2016
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
п.Новый