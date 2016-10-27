Асанов Евдоким
Место рождениясело Гардале
Дата рождения11.03.1935
Дата смерти27.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1935
Отец: Асанов Василий
Мать: Асанова Анна
село Гардале
Рождение ребёнка
20.10.1958
Сын: Асанов Иван
Мать ребёнка: Асанова Елена
село Гардале
Рождение ребёнка
25.04.1961
Дочь: Шафикова Фаина
Мать ребёнка: Асанова Елена
село Гардале
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Асанова Елена
Смерть
27.10.2016
Набережные Челны, город Набережные Челны, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
п.Новый