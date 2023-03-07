Феодосия Филатова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1713
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1730 ст.
Муж: Василий Харлампиев
Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1746 ст.
Дочь: Устинья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Харлампиев
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.
Сын: Афанасий Васильев
Отец ребёнка: Василий Харлампиев
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.
Сын: Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Василий Харлампиев
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.
Дочь: Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Василий Харлампиев
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.
Дочь: Васса Васильевна
Отец ребёнка: Василий Харлампиев
Смерть
Неизвестно