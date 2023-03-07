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Феодосия Филатова

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Место рождения

Полушкино, Ступино, Московская область

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Полушкино, Ступино, Московская область
Бракосочетание
Около 1730 ст.

Муж: Василий Харлампиев

Михайловское, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1746 ст.

Дочь: Устинья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Харлампиев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1747 ст.

Сын: Афанасий Васильев

Отец ребёнка: Василий Харлампиев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1751 ст.

Сын: Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Василий Харлампиев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1758 ст.

Дочь: Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Василий Харлампиев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1761 ст.

Дочь: Васса Васильевна

Отец ребёнка: Василий Харлампиев

Глотаево, Домодедово, Московская область
Смерть
Неизвестно
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