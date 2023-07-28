Евмениева-Афанасьева-Афонина (Кондратьева) Феодосия Кондратьевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1898 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1898 ст.
Бракосочетание
11.11.1915 ст.
Рождение ребёнка
26.11.1916 ст.
Дочь: Шоринова-Ерофеева Екатерина Феодоровна
Отец ребёнка: Шоринов-Иванов-Михайлов Феодор Михайлович
Рождение ребёнка
24.02.1919 ст.
Сын: Шоринов-Ерофеев Василий Феодорович
Отец ребёнка: Шоринов-Иванов-Михайлов Феодор Михайлович
Смерть
Неизвестно