Евмениева-Афанасьева-Афонина (Кондратьева) Феодосия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвмениева-Афанасьева-Афонина (Кондратьева) Феодосия Кондратьевна

Евмениева-Афанасьева-Афонина (Кондратьева) Феодосия Кондратьевна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

23.05.1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1898 ст.

Отец: Киприянов-Кириллов Кондратий Кондратьевич

Мать: Кириллова-Афанасьева Евдокия Даниловна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
11.11.1915 ст.

Муж: Шоринов-Иванов-Михайлов Феодор Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1916 ст.

Дочь: Шоринова-Ерофеева Екатерина Феодоровна

Отец ребёнка: Шоринов-Иванов-Михайлов Феодор Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.02.1919 ст.

Сын: Шоринов-Ерофеев Василий Феодорович

Отец ребёнка: Шоринов-Иванов-Михайлов Феодор Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно