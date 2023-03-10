Ивков Михаил Федорович
Место рожденияЧерниговская губерния, Российская империя
Дата рождения04.03.1889
Дата смерти14.09.1921
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1889
Отец: Ивков Федор Олимпиевич
Мать: Ивкова Анна Михайловна
Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.10.1912
Spouse: Надежда Александровна Ивкова (born Кованько)
Рождение ребёнка
18.05.1917
Дочь: Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Ивкова Надежда Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
авиатор
Смерть
14.09.1921
Спасск, Пензенская губерния, Россия