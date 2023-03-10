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Ивков Михаил Федорович

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Место рождения

Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

04.03.1889

Дата смерти

14.09.1921

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1889

Отец: Ивков Федор Олимпиевич

Мать: Ивкова Анна Михайловна

Черниговская губерния, Российская империя
Бракосочетание
28.10.1912

Жена: Ивкова Надежда Александровна

Spouse: Надежда Александровна Ивкова (born Кованько)
Рождение ребёнка
18.05.1917

Дочь: Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Ивкова Надежда Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
авиатор
Смерть
14.09.1921
Спасск, Пензенская губерния, Россия
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