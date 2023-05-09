Валиуллина (Галеева) Зубарят Сабировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллина (Галеева) Зубарят Сабировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1926

Отец: Галеев Сабир

Мать: Анна?

Рождение ребёнка
26.01.1950

Сын: Валиуллин Ильшат Габдулхаевич

Отец ребёнка: Валиуллин Габдулхай Аюпович

Рождение ребёнка
13.07.1954

Сын: Валиуллин Ильгизар Габдулхаевич

Отец ребёнка: Валиуллин Габдулхай Аюпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиуллин Равил Габдулхаевич

Отец ребёнка: Валиуллин Габдулхай Аюпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиуллин Ильдус Габдулхаевич

Отец ребёнка: Валиуллин Габдулхай Аюпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиуллин Габдулхай Аюпович

Смерть
Неизвестно
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