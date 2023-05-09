Валиуллина (Галеева) Зубарят Сабировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1926
Отец: Галеев Сабир
Мать: Анна?
Рождение ребёнка
26.01.1950
Сын: Валиуллин Ильшат Габдулхаевич
Отец ребёнка: Валиуллин Габдулхай Аюпович
Рождение ребёнка
13.07.1954
Сын: Валиуллин Ильгизар Габдулхаевич
Отец ребёнка: Валиуллин Габдулхай Аюпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиуллин Равил Габдулхаевич
Отец ребёнка: Валиуллин Габдулхай Аюпович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валиуллин Ильдус Габдулхаевич
Отец ребёнка: Валиуллин Габдулхай Аюпович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно