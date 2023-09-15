Романов Пётр II Алексеевич
Место рождения
Дата рождения23.10.1715
Дата смерти30.01.1730
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1715
Титул: Великий князь
Место жительства
С 08.02.1725 по 17.05.1727
Титул: Цесаревич
Место жительства
С 17.05.1727 по 30.01.1730
Титул: Император России
Место жительства
08.03.1728
Коронация
Работа или профессия
Неизвестно
император
Место жительства
Неизвестно
Смерть
30.01.1730
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: оспа | Петровский дворец, захоронен в Архангельском соборе.