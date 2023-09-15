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Романов Пётр II Алексеевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.10.1715

Дата смерти

30.01.1730

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1715

Отец: Романов Алексей Петрович

Мать: Романова София Шарлотта Кристина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: Великий князь
Место жительства
С 08.02.1725 по 17.05.1727
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: Цесаревич
Место жительства
С 17.05.1727 по 30.01.1730
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: Император России
Место жительства
08.03.1728
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Коронация
Работа или профессия
Неизвестно
император
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
30.01.1730
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: оспа | Петровский дворец, захоронен в Архангельском соборе.
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