Елена Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Купцов Николай Лавров
Рождение ребёнка
27.03.1915
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Купцов Николай Лавров
Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно