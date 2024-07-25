Елена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купцов Николай Лавров

Рождение ребёнка
1913

Сын: Купцов Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Купцов Николай Лавров

Рождение ребёнка
27.03.1915

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Купцов Николай Лавров

Гавшино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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