Луценко Кузьма Калинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Луценко Калина Максимович
Мать: Луценко Дарья Матвеевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Луценко Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Луценко Анастасия Максимовна
с. Николаевка, Тисульский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Луценко Нина Кузьминична
Мать ребёнка: Луценко Анастасия Максимовна
с. Николаевское Тисульский район Новокузнецкая область
Работа или профессия
1947
г. Сталинск
База глав-консерв, гл. бухгалтер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно