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Луценко Кузьма Калинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Луценко Калина Максимович

Мать: Луценко Дарья Матвеевна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Луценко Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Луценко Анастасия Максимовна

с. Николаевка, Тисульский район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Луценко Нина Кузьминична

Мать ребёнка: Луценко Анастасия Максимовна

с. Николаевское Тисульский район Новокузнецкая область
Работа или профессия
1947
г. Сталинск
База глав-консерв, гл. бухгалтер
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Анастасия Максимовна

Смерть
Неизвестно
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