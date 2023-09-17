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Афитов Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1905

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Афитов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Тиханская Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
?.04.1930

Сын: Афитов Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Тиханская Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
05.01.1937

Дочь: Афитова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Тиханская Прасковья Васильевна

Рождение ребёнка
07.01.1942

Сын: Афитов Михаил Петрович

Мать ребёнка: Тиханская Прасковья Васильевна

Смерть
1943
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