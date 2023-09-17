Афитов Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.07.1905
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Тиханская Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
?.04.1930
Мать ребёнка: Тиханская Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
05.01.1937
Дочь: Афитова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Тиханская Прасковья Васильевна
Рождение ребёнка
07.01.1942
Мать ребёнка: Тиханская Прасковья Васильевна
Смерть
1943